Канберра, 19 июля, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Сегодня, 19 июля, власти Южной Австралии ужесточили карантинные ограничения после того, как в штате за сутки был выявлен третий случай заражения за время текущей волны распространения коронавируса. Об этом 19 июля сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Премьер-министр штата Стивен Маршалл в ходе пресс-конференции объявил о введении на территории Южной Австралии ограничений четвертого уровня.

Как отмечают журналисты, это предпоследний по степени жесткости этап введения ограничений, за которым следует локдаун с запретом покидать свои дома.

Таким образом, в штате снова действует правило, согласно которому в общественных местах число людей, находящихся в торговых или офисных помещениях, рассчитывается из одного человека на четыре квадратных метра. Заведения общепита будут работать только на вынос. Число участников частных собраний ограничено до 10 человек. Занятия групповыми видами спорта в стране будут под запретом.