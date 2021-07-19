Волгоград, 19 июля, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В Волгоградской области 19 июля выявлены 297 новых носителей коронавируса — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 22 районах региона. Выписаны после лечения 102 пациента, скончались от осложнений семь человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Волгоградской области зарегистрировано 67 449 случаев заболевания COVID-19. Справились с болезнью 61 107 жителей. От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 1 668 человек.

Лечатся в стационарах и получают амбулаторную помощь 4 674 пациента.