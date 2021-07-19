Мурманск, 19 июля, 2021, 13:45 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявлено 260 новых случая заболевания COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, 131 заболевший выявлен в областном центре, 21 — в Североморске, по 18 — в Кандалакшском районе и Мончегорске. Всего на лечении находятся более семи тысяч человек.

«Эпидситуация напряженная, но с некоторой стабилизацией, — сообщил глава минздрава Дмитрий Панычев. — В регионе продолжают разворачивать ковидные койки, на прошлой неделе их добавилось 20. 990 коек оснащены кислородом, к 101 подключены ИВЛ».

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области введена обязательная ковид-вакцинация для восьми групп граждан.