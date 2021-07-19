Варшава, 19 июля, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 19 июля опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 67 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, никто за последние сутки в стране не умер с диагнозом COVID-19.

Наибольшее количество выявленных случаев заражения — 11 — зафиксировано в Мазовецком воеводстве. Наименьшее число случаев (по одному новому заражению) за последние 24 часа зафиксировано в Опольском и Куявско-Поморском регионах.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 2 881 491 случай заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 75 215.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции отметил, что пандемия коронавируса в республике продолжает отступать, тем самым даря надежду на скорую победу над ней.