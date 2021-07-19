Москва, 19 июля, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Московские власти неоднократно доказывали свою эффективность в деле борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом 19 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя отмену обязательных QR-кодов для посещения кафе и ресторанов в российской столице.

Пресс-служба «Тавриды» «Таврида» в условиях пандемии

«Система здравоохранения Москвы обладает потенциалом оперативного наращивания койко-мест, оперативного включения резервов. В рамках реализации своих особых полномочий руководство принимает подобные решения», — добавил официальный представитель Кремля.

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«Ещё раз повторяю, Москва уже доказала свою эффективность, проверенность в деле борьбы с эпидемией», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин на фоне улучшения эпидемиологической обстановки в российской столице объявил о смягчении антикоронавирусных мер. Так, с 19 июля в Москве отменена система обязательных QR-кодов. Собянин поблагодарил москвичей и заявил, что система QR-кодов свою задачу выполнила.