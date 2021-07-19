Санкт-Петербург, 19 июля, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Благодаря массовой вакцинации населения Санкт-Петербурга коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в городе сформируется уже к концу 2021 года, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко.

NIAID Вакцинация

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По словам эксперта, за 2020 год многие уже успели переболеть и получить иммунитет естественным путем. Кроме того, в регионе в последнее время растут и темпы вакцинации.

«Уже к концу 2021 — началу 2022 года в городе на Неве можно будет говорить о приближении к первоначальным целевым показателям по коллективному иммунитету», — заявил Десятниченко.

При этом он выразил сомнения в появлении в Северной столице в ближайшее время новых ограничительный мер. По его мнению, вероятность их введения крайне мала, в первую очередь, потому что это затратно для города. Если сравнивать финансовые возможности Петербурга с той же Москвой, то у Северной столицы они гораздо скромнее.