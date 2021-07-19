Санкт-Петербург, 19 июля, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга сообщили в социальных сетях о многочасовой очереди на повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции в одном из торговых центров города.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с набранной дозой вакцины «Спутник V»

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Так, в одной из популярных групп в социальной сети «ВКонтакте» житель Северной столицы рассказал, что вакцинироваться вторым компонентом «Спутник V» в мобильном пункте в ТРК «Гранд Каньон» на проспекте Энгельса, 154, можно, лишь отстояв шестичасовую очередь.

По словам пользователя, он пришел на вакцинацию в субботу, 17 июля, к 11:30 мск, но смог привиться лишь к 18:30 мск.

«Медработники только с боем соглашались делать вторую вакцинацию, ссылаясь на некую заведующую, которая приказала: «Приоритет для тех, кто по записи на первую вакцинацию». Как быть тем, кто пришёл второй раз (записаться на повторную вакцинацию невозможно) — медработники категорически отказывались отвечать. Целый день в пункте вакцинации был непрекращающийся скандал, огромная очередь. В субботу даже до 15.00 телефоны поликлиники были недоступны», — рассказал автор сообщения.

Напомним, ранее комитет по здравоохранению Петербурга сообщал, что в городе с каждым днем растет количество граждан, которые проходят вакцинацию вторым компонентом вакцины. По данным на 17 июля, всего в Петербурге первично было привито 1 172 283 человека, из них 811 460 полностью закончили цикл вакцинации. Ревакцинировано всего 404 человека.