Иерусалим, 19 июля, 2021, 13:37 — ИА Регнум. С 21 июля в Израиле вновь будут введены связанные с пандемией коронавируса ограничения на число участников массовых мероприятий. Об этом 19 июля сообщил на заседании правительства страны израильский премьер-министр Нафтали Беннет, слова которого приводит канцелярия главы правительства Израиля.

Kobi Gideon. Government Press Office (Israel) Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет

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«Начиная со среды (21 июля) — участие в мероприятиях, свадьбах, бар-мицвах будет разрешено для вакцинированных, выздоровевших и тех, кто предъявит отрицательный тест на COVID ‑ и это обязательно, а не рекомендация», — сказал он.

Также Беннет выразил обеспокоенность в связи с распространением в Израиле штамма коронавируса «Дельта» и призвал миллион еще не прошедших вакцинацию от COVID-19 жителей страны в срочном порядке сделать это.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил преследовать в судебном порядке тех граждан страны, которые сознательно нарушают режим самоизоляции, будучи зараженными коронавирусом.