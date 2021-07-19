Ростов-на-Дону, 19 июля, 2021, 13:34 — ИА Регнум. В Ростовской области более 586 тыс. жителей завершили вакцинацию от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 19 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V)

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 920 546 человек (+ 6 159 за сутки). Обе дозы вакцины от коронавируса получили 586 332 человека (+ 4 430 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в период прививочной кампании от COVID-19 предполагается охватить иммунизацией 60% населения — более 2 млн человек.