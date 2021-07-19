Джакарта, 19 июля, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Правительство Индонезии объявило о новых случаях заражения коронавирусом в стране, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

В Индонезии за сутки выявили 34 257 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 19 июля в стране подтвердили 2 911 733 носителя коронавируса.

За стуки побороть коронавирус смогли 32 217 жителей Индонезии.

В период с 18 по 19 июля 2021 года от COVID-19 в Индонезии умерли 1338 граждан. Всего эпидемия унесла жизни 74 920 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Южная Корея отправила в Индонезию кислородные концентраторы и аппараты искусственной вентиляции легких.