Белград, 19 июля, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Сербии за последние сутки зарегистрировано 125 случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 июля сообщил глава штаба по борьбе с эпидемией Предраг Кон.

Lenobl.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

По его словам, на такие цифры влияет плохая динамика вакцинации населения, а также то, что молодежь в основном не прививается от коронавируса.

Кон добавил, что «нет времени на размышление», и нужно срочно провести обязательную вакцинацию медработников и людей, которые входят в группу риска. Он допустил, что через три недели число заболевших в сутки может увеличиться до четырехзначных показателей, а больницы уже через неделю могут оказаться переполненными, передает телеканал РТС.

Напомним, что в Сербии с момента начала эпидемии было зарегистрировано 718 590 заболевших от COVID-19, из них 7083 умерло.