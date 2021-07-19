Астана, 19 июля, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Власти Казахстана не планируют вводить обязательную вакцинацию для всех граждан республики. Об этом 19 июля заявил казахстанский лидера Касым-Жомарт Токаев во время совещания, посвященного эпидемиологической ситуации в стране.

Kremlin.ru Касым-Жомарт Токаев

«В работе с людьми, не желающими вакцинироваться, нужно применять дифференцированный подход», — сказал глава государства. Группа отказавшихся неоднородна, среди них много колеблющихся, отметил президент.

Он считает, что жителей Казахстана необходимо всеми средствами убеждать пройти вакцинацию, в том числе через социальные сети. Токаев отметил, что в некоторых странах переходят к методам принуждения.

«Мы на это не пойдем, за исключением особых случаев, связанных с деятельностью крупных трудовых коллективов», — добавил Токаев.

Отметим, по состоянию на 19 июля первый компонент вакцины в Казахстане получили 4,9 млн человек, или 25,8% от общего числа вакцинированных.

Читайте также: Смертность населения в Казахстане выросла на 27%