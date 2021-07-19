Москва, 19 июля, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В вопросе иммунизации населения от коронавирусной инфекции власти российских регионов стараются найти золотую середину. Об этом 19 июля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Руководители регионов всё время принимают решения с учётом, в первую очередь, обеспечения здоровья и жизни людей, это основной приоритет», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков также добавил, что важную роль в принятии подобных решений играет поддержание жизнеспособности экономики и различных отраслей экономики.

«Опять же, исходя прежде всего из интересов людей, — отметил пресс-секретарь российского лидера. — Поэтому каждый раз это попытки нахождения золотой середины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал российских граждан сделать прививку от коронавирусной инфекции заблаговременно. Он пояснил, что успеть нужно до сентября, когда начнётся сезон гриппа.