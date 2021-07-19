Ростов-на-Дону, 19 июля, 2021, 13:06 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки подтверждено пять случаев смерти от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 19 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались две женщины в возрасте 83 и 85 лет и трое мужчин в возрасте от 47 до 80 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 4 949 жителей Ростовской области.