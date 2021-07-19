Ростов-на-Дону, 19 июля, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 340 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 19 июля. Это на шесть случаев заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 48 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (118) и Сальском районе (11). 15% заразившихся — люди старше 66 лет, 11,5% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области подтверждено 105 026 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 93 686 человек.