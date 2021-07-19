Симферополь, 19 июля 2021, 13:03 — REGNUM Депутата Государственной думы РФ VII созыва Наталью Поклонскую («Единая Россия») СМИ «сосватали» на пост главы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.
Утром 19 июля крымские СМИ сообщили об уходе с поста минэкологии Крыма Геннадия Нараева, который работает в должности с 2014 года.
«Сегодня во время аппаратного совещания Геннадий Павлович объявил своим заместителям о намерении уйти в отставку. Однако пока никаких заявлений или каких-либо других официальных документов, подтверждающих этот факт, нет», — сообщил Крыминформу со ссылкой на источник в министерстве.
«Октагон.Крым» со ссылкой на собственный источник сообщил о том, что после отставки Нараева пост министра займёт Наталья Поклонская.
Сама Поклонская тут же отреагировала на публикации в соцсетях.
Добавим, что на 20 июля Наталья Поклонская анонсировала пресс-конференцию — последнюю в статусе депутата Госдумы.