Симферополь, 19 июля, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Депутата Государственной думы РФ VII созыва Наталью Поклонскую («Единая Россия») СМИ «сосватали» на пост главы Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

Утром 19 июля крымские СМИ сообщили об уходе с поста минэкологии Крыма Геннадия Нараева, который работает в должности с 2014 года.

«Сегодня во время аппаратного совещания Геннадий Павлович объявил своим заместителям о намерении уйти в отставку. Однако пока никаких заявлений или каких-либо других официальных документов, подтверждающих этот факт, нет», — сообщил Крыминформу со ссылкой на источник в министерстве.

«Октагон.Крым» со ссылкой на собственный источник сообщил о том, что после отставки Нараева пост министра займёт Наталья Поклонская.

Сама Поклонская тут же отреагировала на публикации в соцсетях.

«Туда меня ещё не сватали», — написала Поклонская, сопроводив пост «смайликом».

Добавим, что на 20 июля Наталья Поклонская анонсировала пресс-конференцию — последнюю в статусе депутата Госдумы.