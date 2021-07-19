Москва, 19 июля, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Опытные образцы перспективного авиационного комплекса дальней авиации, который заменит ракетоносцы Ту-95МС, изготовят отечественные авиапредприятия. Об этом сообщил член Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов.

Mil.ru Ту-95МС

По его словам, в настоящее время реализуется комплекс опытно-конструкторских работ. Облик самолёта уже определён. Работают над ним специалисты ПАО «Туполев».

«Идет поэтапная передача рабочей конструкторской документации на завод-изготовитель, идет подготовка к производству опытных образцов», — сказал Смирнов РИА Новости.

Поступление бомбардировщика на вооружение ожидается до 2027 года. Он будет летать с дозвуковой скоростью, его бортовое оборудование максимально автоматизируют. В концепции новой болевой машины ставка сделана на стелс-технологии.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные попросили поскорее испытать и поставить в войска тяжёлый беспилотник «Охотник».

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