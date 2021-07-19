Волгоград, 19 июля, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Компенсацию морального вреда в пользу женщины, дочь которой скончалась во время проведения пластической операции, взыскал суд с косметологической клиники в Волгограде. За смерть пациентки учреждение заплатит более миллиона рублей, сообщили 19 июля корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов региона.

Операция

Девушка в ноябре 2016 года заключила с косметологической клиникой договор на проведение пластической операции. Врач клиники начал процедуру, пациентке ввели препараты для местной анестезии, однако у девушки развился анафилактический шок, она скончалась на операционном столе. Медик был осведомлён о противопоказаниях к проведению хирургического вмешательства у пациентки, но в операционной отсутствовал анестезиолог-реаниматолог. Владелец клиники ранее был осуждён за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Мать погибшей девушки обратилась в суд с иском к косметологической клинике. Решением Центрального районного суда Волгограда (с учётом апелляционного определения Волгоградского областного суда) в пользу истицы взысканы убытки, расходы на лечение и погребение в сумме 536 043 рублей, а также компенсация морального вреда в размере 550 тысяч рублей.

Решение вступило в законную силу.