Копенгаген, 19 июля, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Несмотря на желание граждан отдохнуть после сложного периода пандемии коронавирусной инфекции и всевозможных антиковидных мер, нужно помнить и не повторять ошибок лета 2020 года, когда коронавирусные ограничения были сняты слишком быстро. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Первые посетители музея после снятия ограничений

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Он подчеркнул, что, несмотря на наступление лета, пандемия ещё далека от завершения.

«Усталость от ситуации пандемии нанесла урон нашему коллективному психическому здоровью, и вполне естественно то, что люди хотят отдохнуть после такого сложного для всех периода, — цитирует ТАСС комментарий Клюге. — Однако мы уже были в таком положении прошлым летом».

Он напомнил, что тогда ограничения были сняты слишком быстро и страны ЕС столкнулись «с катастрофическим ростом новых случаев и смертей», что заставило их вернуться к локдаунам.

«Сегодня мы не можем позволить себе совершить ту же ошибку», — констатировал глава Европейского бюро ВОЗ.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее за преждевременное снятие ограничений, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции, гражданам Нидерландов принёс действующий премьер-министр страны Марк Рютте. Напомним, после снятия ограничений 26 июня темпы роста заболеваемости COVID-19 в Нидерландах стремительно выросли.