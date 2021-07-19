ВОЗ предостерегла от ошибок прошлого лета по COVID-19
Копенгаген, 19 июля, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Несмотря на желание граждан отдохнуть после сложного периода пандемии коронавирусной инфекции и всевозможных антиковидных мер, нужно помнить и не повторять ошибок лета 2020 года, когда коронавирусные ограничения были сняты слишком быстро. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге.
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Он подчеркнул, что, несмотря на наступление лета, пандемия ещё далека от завершения.
«Усталость от ситуации пандемии нанесла урон нашему коллективному психическому здоровью, и вполне естественно то, что люди хотят отдохнуть после такого сложного для всех периода, — цитирует ТАСС комментарий Клюге. — Однако мы уже были в таком положении прошлым летом».
Он напомнил, что тогда ограничения были сняты слишком быстро и страны ЕС столкнулись «с катастрофическим ростом новых случаев и смертей», что заставило их вернуться к локдаунам.
«Сегодня мы не можем позволить себе совершить ту же ошибку», — констатировал глава Европейского бюро ВОЗ.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее за преждевременное снятие ограничений, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции, гражданам Нидерландов принёс действующий премьер-министр страны Марк Рютте. Напомним, после снятия ограничений 26 июня темпы роста заболеваемости COVID-19 в Нидерландах стремительно выросли.