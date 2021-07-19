Новосибирск, 19 июля, 2021, 12:52 — ИА Регнум. По состоянию на 19 июля в Новосибирской области выявили 50 278 носителей коронавируса, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 183 случая заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

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За сутки в Новосибирской области выздоровели 45 человек. За всё время коронавирус победили 43 457 новосибирцев.

Скончались ещё шесть пациентов с коронавирусом — трое мужчин (67 лет, 74 года, 74 года) и три женщины (68 лет, 69 лет, 75 лет). Всего в регионе от COVID-19 умерли 2220 человек.

Напомним, 18 июля в области выявили 179 носителей коронавируса, выздоровел 51 человек, скончались девять ковид-пациентов.