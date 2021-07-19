Краснодар, 19 июля, 2021, 12:40 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 233 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 19 июля. Накануне, 18 июля, был выявлен 231 новый носитель инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Краснодаре выявили 39 случаев, в Сочи — 33, в Кореновском районе — 17. В Армавире 15 заболевших, в Горячем Ключе — 13, в Геленджике — 12. В Тимашевском районе 11 новых пациентов, в Калининском — девять, в Успенском — восемь, в Новороссийске — семь», — сообщили в оперштабе.

С начала пандемии в Краснодарском крае заражение коронавирусом подтвердилось у 55 998 человек, в том числе у 3 566 детей. Вылечились уже 46 464 пациента. Скончались 3 857 ковид-пациентов. На 19 июля в стационарах остаются 2 490 пациентов с коронавирусом, 86 из них находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, восемь — на ЭКМО.