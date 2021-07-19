Екатеринбург, 19 июля, 2021, 12:42 — ИА Регнум. В Свердловской области обнаружили ещё 485 носителей вируса SARS-CoV-2. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Для сравнения, 18 июля 2021 года было зарегистрировано почти столько же (486) ковид-пациентов. С начала пандемии на Среднем Урале зафиксировали уже 101 478 случаев заражения коронавирусом.

137 новых носителей вируса проживают в Екатеринбурге, остальные 348 человек — в других муниципалитетах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге сократили количество мобильных прививочных пунктов.