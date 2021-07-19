Ростов-на-Дону, 19 июля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Ростовской области жара отступать не собирается, в связи с чем продлено штормовое предупреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 19 июля.

Цитата из к/ф «Белое солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Жара

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Донские синоптики прогнозируют сильную жару во второй половине дня 20 и 21 июля. В эти дни воздух раскалится до +40…41 градуса.

Спасатели призывают жителей Ростовской области быть предельно осторожными.