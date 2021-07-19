Екатеринбург, 19 июля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. В Екатеринбурге осталось три мобильных прививочных пункта в торговых центрах города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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По данным на 19 июля 2021 года, горожане могут пройти вакцинацию от коронавируса первым компонентом в ТРЦ «Парк Хаус», «Академический», и ТЦ «Мега». Также медики прививают жителей в аэропорту «Кольцово» и медицинских учреждениях.

В других городах Свердловской области вакцинация от коронавируса проходит только в медучреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2021 года в городе работало 17 мобильных пунктов вакцинации.