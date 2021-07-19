Москва, 19 июля, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Москве улучшается, а это значит, что врачи и медсёстры смогут вернуться к оказанию амбулаторной помощи в поликлиниках. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил 19 июля во время посещения здания консультативно-диагностического центра в районе Западное Дегунино.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Врач

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Мэр столицы отметил, что сейчас, в период пандемии, большая нагрузка ложится на врачей и медсестёр, которые работают в выездных бригадах и КТ-центрах. На протяжении четырёх недель в городе фиксируют снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«По прошедшей неделе мы видим уже значительное снижение вновь выявленных больных и госпитализаций, так что я надеюсь, что в ближайшие недели ситуация будет улучшаться и вы вернетесь к своей нормальной работе», — сказал Собянин медикам.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 июля в Москве отменили систему QR-кодов, которая ограничивала доступ в заведения общественного питания. Собянин пояснил, что такое решение связано с хорошей динамикой по вакцинации от коронавируса.

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