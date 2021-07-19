Канберра, 19 июля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Власти Австралии приняли решение депортировать прибывшую на съемки сериала британскую телезвезду Кэти Хопкинс после её насмешек над принятыми в стране карантинными мерами. Об этом 19 июля сообщает телеканал ABC.

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Хопкинс опубликовала в Instagram видео, на котором во время карантина в отеле она говорит, что ожидает, когда ей принесут еду под дверь, чтобы напугать персонал, открыв дверь «голой и без маски».

«Это пощёчина для всех австралийцев, которые сейчас находятся под действием локдауна, и такое поведение неприемлемо», — заявила глава МВД Австралии Карен Эндрюс, добавив, что Хопкинс будет депортирована.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Австралийской медицинской ассоциации Омар Хоршид в ходе пресс-конференции, состоявшейся 16 июля, в очередной раз обратился к жителям страны с просьбой пройти иммунизацию от COVID-19. По его словам, в связи с распространением в стране «Дельта"-варианта SARS-CoV-2 поход в местные поликлиники за прививкой от COVID-19 сейчас актуален как никогда.

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