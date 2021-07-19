Хельсинки, 19 июля, 2021, 12:21 — ИА Регнум. Правила въезда иностранцев в Финляндию вновь скорректированы с учетом изменений эпидемической обстановки в других странах. С 19 июля беспрепятственным правом въезда в Финляндию могут воспользоваться прибывающие из Канады. В то же время для гостей из Израиля, Словении и Мальты восстанавливается пограничный и медицинский контроль. Об этом 19 июля сообщает издание Yle.

Alexey Ivanov Граница России и Финляндии

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Вместе с тем, с 26 июля в Финляндию смогут въехать иностранцы из любой страны, у которых есть свидетельство о прохождении полного курса вакцинации, но в качестве вакцин признаются только препараты, одобренные Европейским агентством лекарственных средств EMA, американским и британским регуляторами, а также Всемирной организацией здравоохранения.

«Российских вакцин ни в одном из этих списков пока нет. «Спутник V» сейчас проходит процедуру одобрения в EMA», — отмечается в сообщении.

При этом свидетельство о перенесенной в последние шесть месяцев коронавирусной инфекции пока не позволяет приехать в Финляндию кому угодно. Этот документ принимается только у граждан и постоянных жителей стран ЕС и Шенгенского соглашения.

Добавим, что на границе Финляндии и Норвегии границу можно будет пересечь круглосуточно, а не только в дневное время. Ранее погранпункты работали только с 09:00 до 21:00 часа. На границе Финляндии со Швецией временные ограничения пока сохраняются: в Каресуванто, Колари, Муонио, Пелло и Юлиторнио границу можно пересечь с 07:00 утра до 21:00 часа. В Торнио погранпункт работает круглосуточно.