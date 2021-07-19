Белгород, 19 июля, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Белгородской области 19 июля выявлены 133 носителя коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки. От осложнений скончались две женщины и двое мужчин. На вакцинацию от COVID-19 поданы 3 314 заявки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области COVID-19 подтверждён у 42 906 жителей. Выздоровели 38 375 человек, в том числе восемь пациентов выписаны за последние сутки. В летальной статистике 829 случаев.

Лечатся в стационарах 1 150 пациентов, в том числе 27 на ИВЛ, получают амбулаторную помощь 2 552 человека, на самоизоляции находятся 9 669 белгородцев.

На вакцинацию от COVID-19 в регионе записались 582 948 жителей. Полностью прошли курс иммунизации 414 298 человек.