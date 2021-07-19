Москва, 19 июля, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Первые два дня проверок ракеты-носителя «Протон-М» с лабораторным модулем «Наука» на космодроме Байконур прошли успешно, сообщил 19 июля гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Roscosmos.ru «Протон-М»

«Первые два дня прошли без замечаний», — сказал Рогозин во время встречи с отрядом космонавтов в Звездном городке.

Запуск ракеты-носителя предстоит сложный, перед ним был выделен дополнительный резервный день, уточнил Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, пуск ракеты-носителя назначен на 21 июля. Россия запустит новый модуль к МКС впервые за 11 лет.

Многофункциональный модуль «Наука» расширит возможности по проведению научных экспериментов на орбитальной станции. Также модуль оснащён каютой для одного члена экипажа и бытовым отсеком.