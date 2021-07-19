Туапсинский район, Краснодарский край, 19 июля, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Туапсинскому району Краснодарского края выделено 42 млн рублей на закупку сжиженного газа, поручение дал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили в пресс-службе администрации края 19 июля.

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На данный момент «Туапсегоргаз» приобрел 83 тонны сжиженного газа. Топливом заправляют газораспределительные резервуарные установки в многоквартирных домах по всему городу Туапсе и Туапсинскому району, также газ начали развозить абонентам.

Также микрорайоне «Барсова Щель» начали строить подводящий газопровод по улице Судоремонтников — через два года, после завершения строительства, жители смогут перейти на природный газ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туапсинском районе жители используют сжиженный газ, газопровод здесь только строится. Сжиженным газом жителей обеспечивает ОАО «Туапсегоргаз», однако с зимы в районе начались перебои с поставками из-за резкого повышения оптовой цены у поставщика и образования долга. Жители района записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину.