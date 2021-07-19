Лос-Анджелес, США, 19 июля, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Третий сезон популярного шоу «Мандалорец» уже находится в производстве. Об этом сообщил портал ComicBook, ссылаясь на данные издания American Cinematographer.

Цитата из сериала «Мандалорец». США Мандалорец

Съёмки стартовали на Манхэттен-Бич (США) в комплексе The Volume, созданном студией Industrial Light and Magic. Вероятно, Педро Паскаль, исполнитель главной роли в сериале, пока не присоединился к производству — сейчас он занят на съёмках сериала «Одни из нас».

Напомним, что «Мандалорец» — это фантастический сериал, события которого разворачиваются во вселенной «Звёздных войн». Шоу рассказывает о похождениях известного охотника за головами.