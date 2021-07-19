Казань, 19 июля, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Татарии для оказания первичной медико-санитарной помощи сельским фельдшерам вручили ключи от 90 автомобилей «Лада Ларгус» с медицинскими носилками. Глава региона Рустам Минниханов 19 июля принял участие в торжественной церемонии по передаче автомобилей центральным районным больницам, сообщает пресс-служба главы РТ.

Ключи от машины

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

«Ситуация была и остаётся очень напряженной, но слаженная четкая работа наших медицинских служб позволяет держать данный вопрос под контролем. Благодаря этому наша социальная сфера и экономика стабильно функционируют», — отметил он.

Очень важно быстро доставить пациента и оказать ему своевременную медпомощь. Новые автомобили позволят существенно улучшить мобильность и повысить комфорт работы медиков, подчеркнул Минниханов.

Как сообщало ИА REGNUM, за первое полугодие 2021 года Госжилфонд РТ передал медработникам 264 квартиры, из них 39 семей получили грант от правительства республики. В июле прошлого года размер гранта увеличился с 500 тыс. рублей до 800 тыс. рублей. С 2014 года улучшить жилищные условия смогли 769 медработников.

Читайте также: В Татарии медработникам вручили ключи от новых квартир