Москва, 19 июля, 2021, 11:39 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 24 633 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 19 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 5 982 766.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 719 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 149 138.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 5 359 995 человек вылечились от нового заболевания, 18 764 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 25 018 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.