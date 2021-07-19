Санкт-Петербург, 19 июля, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Ленинградской области на протяжении недели на уровне порядка 240 человек удерживается суточное число выявленных новых зараженных коронавирусом. Так, за последние сутки в регионе было подтверждено еще 245 случаев коронавирусной инфекции, что на одного человека меньше, чем днем ранее. Об этом 19 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, в числе населенных пунктов с наибольшим количеством новых случаев заражения в этот раз значатся Тихвин (19), Всеволожск (13), Гатчина, Кириши (по 12), Мурино (11), Выборг (10), Кингисепп (девять), Пикалёво, Кудрово (по восемь), Сланцы (семь), Волхов, Новая Ладога, Лодейное Поле, Луга и деревня Старая (по пять).

Всего в Ленинградской области за время пандемии подтверждено 53 169 случаев заражения, из числа заболевших выздоровели 46 232 человека, в том числе 73 пациента выписаны за последние сутки. Число смертей увеличилось: от COVID-19 в Ленобласти к настоящему времени скончались 1964 человека, в том числе за последние сутки зарегистрировано еще 12 летальных исходов — это на две смерти больше, чем днем ранее.

Как рассказали ИА REGNUM в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в стационарах региона развернуто 2784 койки для пациентов с ковидом и внебольничной пневмонией, из них 800 коек свободны (28,74%). Таким образом, со второй декады июля в регионе идет планомерное сокращение числа госпитализаций коронавирусных пациентов в стационары.