Санкт-Петербург, 19 июля, 2021, 11:30 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Петербурге лабораторно подтверждено 1938 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 19 июля в федеральном оперштабе. Таким образом, суточное число выявленных новых носителей уменьшилось на три случая. Оно держится примерно на одном уровне с 13 июля, сформировав так называемое «плато».

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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Кроме того, за последние сутки подтверждено еще 102 летальных исхода от COVID-19, это на один случай больше, чем сутками ранее, и на три случая меньше, чем два дня назад. Это также соответствует среднесуточному уровню смертности в Петербурге в последние дни.

С учетом новых данных в регионе за время пандемии выявили 505 573 случая заражения вирусом SARS-CoV-2, выздоровели 481 000 человек, скончались от ковида 18 326 человек.