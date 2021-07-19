Воронеж, 19 июля, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 485 новых случаев заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 19 июля региональный оперативный штаб. Сутками ранее, 18 июля, сообщалось о 478 новых заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выписаны с выздоровлением после ковида за последние 24 часа 356 человек. Скончались ещё восемь пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом.

Всего в Воронежской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 98 330 человек. Выздоровел 92 381 ковид-пациент. Число жертв коронавируса в регионе достигло 4 137 человек.