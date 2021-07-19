Пекин, 19 июля, 2021, 11:25 — ИА Регнум. Компания Lynk & Co (китайско-шведский автомобильный бренд, принадлежащий Geely) представит новый кросс-купе Lynk & Co 05+. Изображения новинки опубликованы на сайте министерства промышленности Китая.

Министерство промышленности Китая Lynk & Co 05+

Стоит отметить, что кросс-купе Lynk & Co 05 было представлено два года назад. На этот раз автопроизводитель выпустил «заряженную» максимальную комплектацию модели под названием Lynk & Co 05+.

По своим техническим характеристикам модель будет похожа на седан Lynk & Co 03+. В качестве силовой установки новинка получит «наддувный» мотор объёмом 2,0 л с отдачей 265 л. с. Кроме того, Lynk & Co 05+ будет оснащен полноприводной трансмиссией.

В отличии от стандартной модели Lynk & Co 05 кросс-купе с приставкой «+» будет иметь более крупные диски колес, иной кузовной обвес, а также спойлер на крышке багажника и четыре патрубка выхлопа.

На авторынке Китая Lynk & Co 05+ будет представлен до конца 2021 года.

Напомним, в начале мая текущего года была представлена гибридная модификация Lynk & Co 05 PHEV.

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