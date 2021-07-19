Москва, 19 июля, 2021, 11:24 — ИА Регнум. К подорожанию в России и в мире более склонна та бытовая техника, производство которой критически зависит от ситуации на рынке микрочипов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июля заявил старший преподаватель департамента маркетинга Высшей школы бизнеса ВШЭ Александр Лебедев.

Бытовая техника

«В первую очередь риску необоснованного подорожания подвержены высокотехнологичные новинки. В мире наблюдается продолжающийся дефицит чипов и микросхем, соответственно, техника, критически зависящая от их наличия более склонна к подорожанию. В первую очередь это «умная» (smart) техника, содержащая искусственный интеллект, — сказал Лебедев. — Между тем, элементы искусственного интеллекта включены в топовые модели любой категории бытовой техники. Так, на рынке присутствуют стиральные машины, самостоятельно определяющие тип ткани и виды загрязнения; микроволновые печи, выбирающие наилучший режим подогрева; или холодильники, оптимизирующие влажность для разных категорий продуктов. За всё это отвечает продвинутая электроника, зависящая от чипов, с которыми напряжённость в поставках продлится минимум до конца календарного года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ не предвидится резкого подорожания бытовой техники, так как рубль удержится от резкого падения за счет высоких мировых цен на экспортные товары.