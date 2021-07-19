Москва, 19 июля, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 24 633, достигнув суммарного показателя 5 982 766 случаев, сообщили 19 июля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заражения зафиксированы во всех регионах страны. По-прежнему лидирует Москва, однако отрыв от преследователей снижается. В столице за сутки выявили 4007 новых случаев. Далее следуют Подмосковье (2504) и Санкт-Петербург (1938). Наиболее благополучная ситуация на Чукотке — всего семь новых случаев.

В России за сутки от ковида умерли 719 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 149 138 летальных исходов.