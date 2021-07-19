Гулькевичский район, Краснодарский край, 19 июля, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В городе Гулькевичи Краснодарского края пьяный посетитель кафе в ходе ссоры зарезал другого мужчину — он нанес ему не менее десятка ударов ножом. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 19 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

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Ссора между двумя мужчинами произошла 17 июля в одном из кафе города Гулькевичи. 41-летний подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, на улице возле кафе ножом нанес более десяти ударов по телу 46-летнего оппонента, а затем скрылся. Пострадавшему вызвали скорую, однако он скончался в приемном покое больницы.

Подозреваемый в убийстве задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.