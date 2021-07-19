Санкт-Петербург, 19 июля, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Из-за сложной эпидемической ситуации в Петербурге празднование Курбан-байрама в Северной столице пройдет у мусульман без посещения мечетей и других мест отправления религиозного культа. Об этом говорится в сообщении Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургская соборная мечеть

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«Мечети и молельные дома не смогут принять верующих на праздничный намаз Курбан-байрам 20 июля 2021 года. Следите за информацией об online-трансляции проповеди в интернет-ресурсах», — говорится в сообщении Духовного управления в его группе в соцсети.

Такое решение основано на постановлении городских властей о мерах по противодействию распространению COVID-19.

Также мусульманам в Петербурге в этот раз рекомендовано воздержаться от традиционного заклания жертвенных животных. Вместо этого предложено «раздать эквивалент стоимости барашка нуждающимся (10−15 тыс. рублей)».

В то же время в Ленобласти на действующих бойнях будут организованы два официальных места для заклания животных.