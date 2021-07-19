Токио, , 11:17 — REGNUM Министерство иностранных дел Японии намерено опровергнуть рекомендации ЮНЕСКО о необходимости объяснить использование принудительного труда корейцев на промышленных объектах, которые внесены в список объектов всемирного культурного наследия. Об этом 18 июля сообщает ИА «Красная Весна«

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МИД Японии, как отмечает газета Mainichi, собирается представить свои доводы во время сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, заседание которого планируется провести 31июля.

В то же время, Япония не является членом комитета, однако начальник отдела культуры министерства иностранных дел Японии Кенко Соне намерен присутствовать на онлайн-сессии комитета, так как предполагает, что его попросят выступить и дать объяснения по этому поводу.

Отметим, ранее Южная Корея раскритиковала экспонаты из японского информационного центра, в котором не дается объяснений по поводу причин использования принудительный труда корейцев во время колониального правления Японии на Корейском полуострове в период с 1910 по 1945 год. После этого комитет ООН опубликовал рекомендации, в которых потребовал снабдить названные экспонаты информацией о корейских жертвах, так как в настоящее время представленной информации, как считает ЮНЕСКО, недостаточно.