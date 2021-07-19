* запрещённая в России организация

Кабул, 19 июля, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Посольства ряда стран в Кабуле призвали «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) немедленно прекратить наступление боевых отрядов движения. Об этом 19 июля сообщает телеканал Ariana News.

Афганистан

Так, к незамедлительному прекращению наступления боевиков призвали дипмиссии Австралии, Британии, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Южной Кореи, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Японии.

«Мы осуждаем продолжающееся преднамеренное убийство людей в Афганистане, разрушение жизненно важной инфраструктуры, а также угрозы, заявления и другие шаги, направленные против достижений афганцев за последние 20 лет», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля делегация политического офиса движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибыла на переговоры в Москву.

В российской столице состоялись переговоры представителей движения со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым.

Ранее Кабулов заявил, что в Афганистане следует на два-три года сформировать коалиционное переходное правительство, чтобы определить будущую форму правления в стране. Договариваться обо всём должны сами афганцы.