Джакарта, 19 июля, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что коронавирусом за границей заразились еще пять индонезийских граждан, сообщает Kompas.

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Новые случаи выявлены в Мьянме, Кувейте и Великобритании.

В России заражению коронавирусом подверглись 37 граждан Индонезии.

Всего 5367 граждан Индонезии заразились коронавирусом за границей, 215 человек умерли, а 706 человек находятся на лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезийской ассоциации врачей заявили, что за время пандемии в стране скончались 545 врачей.