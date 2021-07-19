Деревня Агалатово, Ленинградская область, 19 июля, 2021, 10:50 — ИА Регнум. На территории заброшенного коттеджа в Ленинградской области найдена подземная тюрьма. Эта территория некогда принадлежала бывшему сотруднику ФСИН.

TryJimmy Тюрьма

Как сообщает издание «47 news», необычную находку сделали на территории заброшенного коттеджного посёлка «Новый Петербург» в Агалатовском поселении Всеволожского района Ленинградской области. Под коттеджем следователи нашли аналог тюрьмы, состоящий из трех камер и конвойной.

По данным издания, первым собственником участка был петербуржец Ренат Алимзанов. В 2004 году он ушел на пенсию в звании капитана с должности начальника оперативной части Следственного изолятора №4 на улице Лебедева в Петербурге. Алимзанов скончался в 2018 году.

Как выяснило ИА REGNUM, в 2020 году Следственный комитет расследовал уголовное дело по особо тяжкому преступлению и вышел на данный участок земли. В ходе обысков было установлено, что территория действительно принадлежала бывшему сотруднику ФСИН, однако ничего криминального на ней найдено не было.