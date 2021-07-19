Симферополь, 19 июля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 405 новых случаев заражения коронавирусом. Данные за последние сутки опубликовал региональный оперативный штаб 19 июля. Накануне, 19 июля, было выявлено 409 новых случаев — это максимум для региона за весь период пандемии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровевшими после COVID-19 за последние сутки в регионе признали 21 человека. Зарегистрировано шесть новых смертей среди ковид-пациентов. В стационарах с коронавирусом и пневмонией находятся, на утро 19 июля, 3040 пациентов, 3 425 человек лечатся дома.

Всего с начала пандемии в Крыму подтверждено 55 168 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 47 224 человек, 1 652 человек скончались.