Брянск, 19 июля, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Брянской области 19 июля подтверждено 308 новых случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем выявлено сутками ранее. Выписаны после выздоровления 255 пациентов, девять человек скончались, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Общее количество заболеваний COVID-19 в Брянской области достигло 50 627. Справились с болезнью 46 058 человек. От осложнений, вызванных коронавирусом с начала пандемии скончались 688 пациентов.

Лаборатории региона за сутки проверили 1 097 тестов, всего выполнено 650 156 исследований.