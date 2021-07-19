Москва, 19 июля, 2021, 10:37 — ИА Регнум. В РФ не предвидится резкого подорожания бытовой техники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 июля заявил старший преподаватель департамента маркетинга Высшей школы бизнеса ВШЭ Александр Лебедев. Так он прокомментировал прогнозы о том, что жители РФ могут столкнуться с ростом цен на эту категорию товаров.

Рубль

«На розничную цену основное влияние оказывает курс рубля по отношению к основным мировым валютам, здесь стоит отметить биржевые колебания и общий тренд на ослабление рубля, однако до начала сентября девальвации рубля не ожидается. В России профицит торгового баланса, мировые цены на экспортные товары высоки, а значит, выручка при их продаже будет удерживать рубль от падения, что, соответственно, предохранит импортные товары от резкого удорожания», — сказал Лебедев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лебедев рассказал, какими темпами могут расти цены на бытовую технику в РФ.