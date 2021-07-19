Таллин, 19 июля, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Темпы распространения коронавируса растут в Эстонии третью неделю подряд. Об этом сообщил Департамент здоровья страны со ссылкой на собственные данные.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Так, с 12 по 18 июля было выявлено 362 новых случаев заражения — на 20% больше, чем неделей ранее, когда инфекцию обнаружили у 301 человека.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость увеличилась с 39 до 50 случаев на 100 000 населения. Показатель остается ниже отметки в 50 случаев в 11 уездах страны, кроме Пярнуского (71), Выруского (71), Раплаского (60) и Харьюского (56).

Распространение коронавируса в Эстонии ускорилось с начала февраля и достигло пика в середине марта — 10 604 новых случая за неделю, после чего начало снижаться. Тренд к снижению заболеваемости сохранялся четырнадцать недель подряд и достиг низшей точки 21−27 июня, когда за неделю было выявлено всего 163 случая заражения.